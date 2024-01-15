Здоровье 15 января 2024, 17:07 Врач Шарапова назвала шаурму самым полезным видом фастфуда

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Шаурма считается самым полезным видом фастфуда благодаря содержанию овощей и мяса. Эти ингредиенты делают ее отличным источником белка и клетчатки, сообщила заслуженный врач России Ольга Шарапова сайту «Мир 24».

По словам специалиста, в шаурме есть только один недостаток — высокая калорийность за счет соуса. Лучше всего отдавать предпочтение блюду, приготовленному дома с добавлением низкокалорийного йогурта вместо майонезных заправок.

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Шарапова посоветовала выбирать места для покупки шаурмы с большой осторожностью и искать заведения с хорошими отзывами.