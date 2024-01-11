Здоровье 11 января 2024, 15:33 Врач Шарапова напомнила, что беременным на любом сроке категорически запрещается купаться в проруби на Крещение

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Православные христиане 19 января празднуют Крещение, и в его канун принято окунаться в прорубь. Кому стоит воздержаться от экстремального купания в мороз, «МК в Питере» рассказала главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова.

Она напомнила, что категорически запрещено лезть в ледяную воду беременным женщинам независимо от срока. Резкая смена температур перегружает сердечно-сосудистую систему и может навредить как маме, так и ребенку.

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Также не стоит погружаться в прорубь людям с сахарным диабетом, болезнями дыхательной системы или почечной недостаточностью.

«Окунувшись в прорубь без подготовки даже здоровый человек рискует получить неприятные последствия, например, если он потеряет контроль над дыханием или получит судорогу из-за резкого перепада температуры», — отметила врач.

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