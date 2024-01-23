Здоровье 23 января 2024, 19:11 Врач Шарапова: искать причины бесплодия нужно, если беременность не наступила после полугода регулярных попыток

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В вопросах зачатия ребенка за помощью к медикам следует идти в том случае, если беременность не наступила после полугода регулярной половой жизни без контрацепции. Об этом рассказала главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова Ольга Шарапова, передала «Вечерняя Москва».

Врачи начинают обследование репродуктивного здоровья мужчины и более детализированное обследование женщины. Иногда зачатию может мешать недавно перенесенный вирус.

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«В таком случае надо просто подождать, пока репродуктивная функция самостоятельно восстановится в течение шести месяцев», — заключила гинеколог.