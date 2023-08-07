Здоровье 07 августа 2023, 17:48 Врач Шапкайц: запрет на УЗИ без назначения врача разгрузит очереди в поликлиниках

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Отказ клиники в проведении ультразвукового исследования без соответствующего назначения врача поможет разгрузить очереди в больницах. Об этом сообщил акушер-гинеколог Владимир Шапкайц в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, также в перспективе такой запрет снизит время ожидания тем пациентам, кому необходимо назначить такое исследование.

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Врач отметил, что само по себе УЗИ никакого риска для здоровья не представляет.