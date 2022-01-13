Врач Шапкайц призвал проверить витамины в организме перед беременностью

Врач Владимир Шапкайц посоветовал перед беременностью убедиться, что в организме нет дефицита витаминов, передала «Вечерняя Москва».

По данным ИА Nation News, он отметил, что недостаток витаминов часто встречается у жителей России. Кроме того, обоим партнером следует провериться на предмет хронических заболеваний.

«Надо, чтобы в организме матери не было дефицита йода, железа, фолиевой кислоты. Если есть дефицит фолиевой кислоты, то повышается риск развития пороков центральной нервной системы, сердца», — рассказал Шапкайц.