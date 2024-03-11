Здоровье 11 марта 2024, 18:56 Врач Шамбатов посоветовал готовить блины на нежирном молоке

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В классических рецептах блинов используются ингредиенты, богатые простыми углеводами. Сделать блюдо более полезным поможет приготовление на нежирном молоке, сообщил врач-кардиолог Мураз Шамбатов в беседе с Life.

По словам специалиста, использование миндального, соевого или овсяного молока поможет уменьшить количество жиров и калорий. Эти растительные напитки укрепляют сердечно-сосудистую систему и поддерживают общее здоровье.

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В качестве начинок для блинов врач посоветовал отдать предпочтение свежим фруктам и ягодам, богатым антиоксидантами и витаминами.