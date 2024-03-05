Здоровье 05 марта 2024, 13:23 Врач Шахвеледов: заниматься самолечением можно только при легкой простуде

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Самолечение возможно только при легких течениях ОРВИ и простуды. В остальных случаях не стоит пренебрегать профессиональной медицинской помощью, сообщил врач Рамил Шахвеледов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, пациенты могут самостоятельно пробовать лечить те заболевания, с которыми они уже встречались ранее. Помимо простуды это могут быть аллергические реакции на укусы насекомого и различные травмы.

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При серьезных заболеваниях, таких как рак или болезни сердца, заниматься самолечением нельзя. В таких ситуациях оно способно ухудшить состояние и привести к осложнениям, отметил врач.