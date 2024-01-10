Здоровье 10 января 2024, 16:30 Врач Шахвеледов: замерзшие руки и ноги ребенка нельзя греть в горячей ванне

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Замерзшие после прогулки руки и ноги ребенка не стоит отогревать с помощью горячих компрессов и ванн. Об этом сообщил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов в беседе с News.ru.

По словам врача, это может вызвать болевые ощущения. Лучше всего отогревать замерзшие конечности растиранием — это усилит кровообращение. К щекам можно приложить намоченное теплой водой полотенце.

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Шахвеледов посоветовал выбирать одежду для ребенка с учетом погодных условий, заботясь о защите от влаги и ветра.