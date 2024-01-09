Здоровье 09 января 2024, 19:13 Врач Шахвеледов рассказал, что подбрасывание ребенка вверх может привести к серьезным последствиям

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Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов сообщил, что подбрасывание ребенка вверх может привести к серьезным травмам. Дети в результате такой, казалось бы, безобидной игры могут получить ушибы, переломы и даже повреждения мозга, написал сайт NEWS.ru.

Особенно опасно подбрасывание для грудных детей, у которых еще не окреп мышечный каркас.

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«У грудных детей еще не окрепший мышечный каркас, особенно в шейном отделе, у детей первого полугодия, когда ребенок только совсем недавно начал держать голову, этот участок наиболее травмоопасный», — добавил медик.

Он отметил, что последствия подбрасываний могут проявиться не сразу.