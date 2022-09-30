Врач Шахнович заявил, что мужчины обладают более слабым сердцем в сравнении с женщинами | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Врач Шахнович заявил, что мужчины обладают более слабым сердцем в сравнении с женщинами

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Молодые женщины обладают более сильным сердцем в сравнении с мужчинами. Таким мнением поделился профессор кафедры кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова, доктор медицинских наук Роман Шахнович. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам медика, женщины обладают более здоровым сердцем. Мужчины чаще подвержены ишемической болезни. Связано это с состоянием гормонального фона, передало РИА ФАН.

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«У женщин есть эстрогены, у мужчин они тоже есть, но их значительно меньше. Эстрогены и другие женские гормоны защищают от развития атеросклероза», — рассказал Шахнович.

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