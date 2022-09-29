Врач Шахнович рассказал о способах борьбы с деменцией | 360°

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Врач Шахнович рассказал о способах борьбы с деменцией

Врач-невролог Шахнович посоветовал заниматься спортом для борьбы с деменцией

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Предотвратить развитие деменции вполне возможно. Достаточно придерживаться ряда правил. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Многие уверены, что деменция развивается в основном у пожилых людей. Однако подобное заболевание может возникнуть и у молодых людей. Чтобы не столкнуться с деменцией, важно регулярно исследовать внутричерепное давление. Кроме того, необходимо сдавать кровь на уровень холестерина и вязкость.

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«Возникновение деменции прямо связано с ухудшением состояния сосудистой системы организма. Ведь именно эта система отвечает за кровоснабжение мозга, как только в ней начинают происходить сбои, появляются патологии, качество кровоснабжения мозга ухудшается. Сосуды, кстати, начинают стареть примерно с 14 лет», — пояснил медик.

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По словам медика, помочь может также здоровый образ жизни. Стоит отказаться от вредных привычек и регулярно заниматься спортом, передали Nation News.

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