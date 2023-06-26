Здоровье 26 июня 2023, 18:01 Врач Шафалинов рассказал, сколько должен длиться полноценный отдых Врач Шафалинов заявил, что лечебный отпуск должен длиться три недели

Читать 360tv в

Полноценный отпуск в среднем должен длиться 21 день. Такой информацией поделился доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на эфир программы «Вакцина правды».

Медик пояснил, что отдых продолжительностью в неделю не является полноценным. Организм за этот срок не успевает адоптироваться. Также подобные поездки не очень полезны для детей.

Реклама

«Детишек тем более лучше возить, допустим, на юг на 21 день или больше. А такие вылазки на одну неделю — это просто способ переключить внимание с одного места на другое», — пояснил врач.