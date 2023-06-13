Здоровье 13 июня 2023, 17:50 Врач Шафалинов назвал боли в области сердца предвестником инфаркта

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Болевые ощущения в области сердца, которые отдают в левую руку, могут сигнализировать о приближающемся инфаркте. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов «Царьграду».

По словам специалиста, зачастую боль концентрируется по центру груди. Схожие ощущения могут также возникать при неврологических заболеваниях.

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Как сообщили «Народные новости», симптомами надвигающегося инфаркта могут быть усиленная одышка, учащение пульса и ухудшение самочувствия.