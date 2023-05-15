Здоровье 15 мая 2023, 13:02 Врач Шабельникова связала проблему ожирения в России с тенденцией снижения физических нагрузок среди населения

Читать 360tv в

В России фиксируется рост количества людей, которые имеют проблемы с лишним весом. О причинах ожирения рассказала врач-эндокринолог Олеся Шабельникова сайту NGS.ru.

По словам специалиста, за последние годы в стране значительно изменился характер питания россиян, все больше людей отдают предпочтение быстрым углеводам с большим количеством калорий. Также наблюдается тенденция на снижение физических нагрузок среди населения, добавила врач.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», привычка малоподвижного образа жизни у детей появляется из-за активного использования гаджетов.