Здоровье 13 марта 2024, 17:32 Врач Шабанова: для начинки блинов лучше использовать овощи, грибы или творог

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Россиянам во время Масленицы стоит отдавать предпочтение блинам с овощной, грибной или творожной начинкой. Об этом рассказала врач-эндокринолог Лейла Шабанова, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, в таком блюде содержится большое количество клетчатки, которая замедляет всасывание углеводов. Также при приготовлении блинов муку высшего сорта полезнее заменить на сорт более грубого помола, сообщил сайтkp.ru.

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«Если использовать в качестве начинки твердый сыр и красную рыбу — получится настоящий деликатес, даже полезный для здоровья», — отметила Шабанова.