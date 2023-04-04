Здоровье 04 апреля 2023, 00:08 Врач Серякова посоветовала не садиться за руль после приема антигистаминных лекарств

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После приема некоторых лекарственных препаратов не стоит садиться за руль. Заведующая терапевтическим отделением клиники МЕДСИ в Красногорске, врач-терапевт, врач высшей квалификационной категории Марина Серякова рассказала, какие таблетки не стоит принимать перед поездкой на машине, написал LIFE.

По словам медика, перед поездкой не стоит принимать средства от аллергии и диареи. Она подчеркнула, что такие лекарственные препараты вызывают сонливость, а также снижают скорость реакции. Самым безопасным временем для приема этих медикаментов является вечер. Также заниматься вождением не стоит после приема капель для глаз.

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«Многие лекарственные препараты в виде капель, применяемые для закапывания в глаза, нацелены на расширение или сужение зрачка. Такая деформация меняет световосприятие и, возможно, восприятие цвета», — рассказала медик.