Врач Серяков заявил, что продукты с ГМО создают большие риски развития рака

Доктор медицинских наук Александр Серяков объяснил, в чем заключается опасность частого употребления генно-модифицированных продуктов. Об этом написали «Известия».

По словам медика, частое употребление таких продуктов в пищу чревато развитием онкологических заболеваний.

«В целом на возникновение рака влияют совершенно разные факторы. Это и вредные привычки, среди которых можно особенно выделить курение и злоупотребление алкоголем, и изменение состава продуктов, ведь в современном рационе преобладает пища с консервантами, стабилизаторами. Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения. Также на возникновение рака влияет и ухудшающаяся экологическая ситуация», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что чем раньше у человека выявят опасное заболевание, тем проще будет проходить лечение и выздоровление.

«Чем раньше у человека выявляется онкологическое заболевание, тем проще это заболевание лечить и, самое главное, тем выше шансы пациента на выздоровление. Поэтому наиболее важным моментом, который касается каждого человека, остается не только забота о своем здоровье, но и регулярная диспансеризация, в том числе онкоскрининг», — сказал Серяков.

По его словам, взрослый человек должен проходить комплексные обследования один раз в три года до 40 лет, а после — один раз в год.