Здоровье 03 июля 2023, 14:10 Врач Серяков сообщил, что пациент может считаться излеченным от рака, если не сталкивался с рецидивом в течение 5 лет

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Доктор медицинских наук, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, когда медики могут считать пациента, у которого был рак, полностью выздоровевшим.

По словам специалиста, чаще всего рецидив рака происходит в течение первых пяти лет после курса лечения. Если пациент не столкнулся с заболеванием во второй раз, то риск возвращения болезни становится минимальным.

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Пациенты, которые страдали базальноклеточным раком кожи, раком яичка, лимфомой Ходжкина, имеют шанс навсегда избавиться от заболевания, добавил онколог.