03 июля 2023, 14:10
Врач Серяков сообщил, что пациент может считаться излеченным от рака, если не сталкивался с рецидивом в течение 5 лет
Доктор медицинских наук, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, когда медики могут считать пациента, у которого был рак, полностью выздоровевшим.
По словам специалиста, чаще всего рецидив рака происходит в течение первых пяти лет после курса лечения. Если пациент не столкнулся с заболеванием во второй раз, то риск возвращения болезни становится минимальным.
Реклама
Пациенты, которые страдали базальноклеточным раком кожи, раком яичка, лимфомой Ходжкина, имеют шанс навсегда избавиться от заболевания, добавил онколог.
Врачи
Рак
Реклама
Реклама