Врач Сергей Токарев рассказал об опасности когнитивных нарушений после ковида

Большинство пациентов, переболевших затяжным ковидом, жалуются на «туман в голове». При появлении когнитивных нарушений следует обратиться к врачу, рассказал Ura.ru главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Речь идет о таких симптомах как вязкость и рассеянность мыслей, нарушение концентрации внимания.

«Этот симптом является психоневрологическим проявлением постковидного синдрома и, вероятнее всего, возникает из-за нарушения кровоснабжения и гипоксии. По данным наших исследований, на „туман в голове“ жалуются около 69% пациентов с лонгковидом», — сказал врач.

Особенно это опасно для тех, у кого повышено артериальное давление. Нарушение когнитивных функций может стать предвестником серьезных нарушений мозгового кровообращения — вплоть до инсульта.