Врач Сергей Токарев рассказал о пользе черного кофе

Черный кофе без сахара и молока полезен и даже помогает в профилактике некоторых болезней. Таким мнением с Ura.ru поделился главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По словам врача, черный кофе обладает активным превентивным эффектом в плане защиты от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств — в частности, может помочь в профилактике болезни Паркинсона.

«Кофеин, по данным канадских ученых, снижает содержание белка PCSK9 в крови, что помогает печени выводить из крови „плохой“ холестерин. Другие компоненты кофе оказывают антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Конечно, это касается натурального зернового кофе без добавок сахара и молока и в умеренных дозах — не больше трех-четырех чашек в день», — сказал Токарев.

Кофеин в малых дозах полезен даже детям — особенно если ребенок страдает дефицитом внимания и гиперактивностью, написало utro.ru.