Здоровье 22 марта 2023, 18:30 Врач Сергей Токарев рассказал, как избежать дефицита витаминов весной

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Весной люди часто страдают от гиповитаминоза — недостатка витаминов — в организме. О том, как восполнить дефицит, «ФедералПресс» рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО, главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев.

По его словам, восполнить недостающие микроэлементы можно за счет правильно сбалансированного рациона. Он должен содержать белки, жиры и углеводы в соотношении 1:1:4 соответственно. Также стоит добавить в ежедневное меню яйца, рыбу, печень и молочные продукты. Не стоит также забывать и про сезонные овощи и фрукты.

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«Из фруктов лучше отдать предпочтение цитрусовым, хурме, авокадо, киви и яблокам. Также не стоит забывать и про ягоды, которые богаты витаминами и фитонутриентами. Например, морошка, клюква, брусника и в замороженном виде сохраняют свои полезные свойства», — сказал Сергей Токарев.

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А из овощей рацион рекомендуют дополнить капустой, свеклой, брокколи, морковью и сельдереем.

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