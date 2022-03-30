Врач Сергей Токарев предупредил об опасности совместного приема витаминов и таблеток

Совместный прием витаминов и лекарственных препаратов может привести к снижению эффективности последних. Об этом Ura.ru рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Некоторые лекарственные средства, если их совмещать с витаминами и биодобавками, могут потерять эффективность — то есть, ухудшится усвоение, нарушится всасывание активного вещества, его концентрация таким образом снизится.

«Лучше препараты не сочетать ни с чем. Лекарства принимаются либо до приема пищи, либо после, в зависимости от того, какое это средство, либо вне приема пищи — за два часа до или после еды. Витаминные же комплексы желательно принимать вместе с пищей», — объяснил врач.

Эксперт фармрынка Ирина Булыгина в разговоре с изданием добавила, что некоторые препараты могут оказаться антагонистами, то есть, ослаблять действие друг друга при взаимодействии.

«Можно предположить, что употребление витамина С с антацидными препаратами, которые гасят кислотность, такими как, „Ренни“, „Маалокс“, „Алмагель“, будет нести разнонаправленное действие, то есть эффект будет снижен», — привела пример специалист.