06 декабря 2023, 15:14
Врач Сергей Длин рассказал, что употребление мандаринов может спровоцировать ухудшение состояния при болезнях ЖКТ
Чрезмерное употребление мандаринов может спровоцировать ухудшение состояния при болезнях ЖКТ и при сахарном диабете второго типа. Об этом Пятому каналу сообщил врач высшей категории Сергей Длин.
По его словам, этот фрукт меняет кислотность желудка и желчного пузыря. Что касается диабетиков, мандарины резко повышают уровень сахара в крови, написали «Дни.ру».
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Мандарины также не рекомендуется употреблять при заболеваниях почек и аллергии. В цитрусах содержится кислота, провоцирующая выход камней и песка из органа.
Питание
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