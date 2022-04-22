Врач Сергеева рассказала, какие продукты усугубляют сезонную аллергию

Врач Евгения Сергеева рассказала, какие продукты следует исключить тем, кто страдает от сезонной аллергии. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По данным телеканала Piter.TV, она рекомендовала в такие периоды убрать из рациона яблоки, груши, виноград, персики, сою и орехи. Фрукты лучше есть только после термической обработки, добавила Сергеева.

«Не у всех пациентов с аллергией есть симптомы на употребление сырых фруктов. У тех, у кого есть эти симптомы, — ограничим», — уточнила врач.