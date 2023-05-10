Здоровье 10 мая 2023, 12:02 Врач Серегина: появляющиеся к вечеру отеки сигнализируют о заболеваниях вен

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Излишняя отечность в вечернее и утреннее время может указывать на развитие серьезных заболеваний. Об этом сообщила врач-терапевт Александра Серегина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, отеки на лодыжках, появляющиеся в основном в вечернее время, могут указывать на проблемы в работе сердечно-сосудистой системы и развитие заболеваний вен. Если же отечность возникает утром, то такие проявления сигнализируют о болезнях почек.

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Врач отметила, что задержка жидкости в тканях может не зависеть от времени суток и формироваться, например, при травмах и аллергии.