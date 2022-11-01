Врач Серебрянский заявил, что учащенный пульс может быть реакцией на стресс | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 14:42 Врач Серебрянский заявил, что учащенный пульс может быть реакцией на стресс

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Врач-кардиолог Юрий Серебрянский сообщил, что учащенный пульс может говорить не только о каком-либо заболевании, но и являться реакцией на стрессовую ситуацию. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Для того, чтобы выявить точную причину, человеку необходимо пройти тщательную диагностику.

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«За стресс в организме отвечает вегетативно-нервная система, она выбрасывает много гормонов, которые связаны с нарушением адаптации адреналина, норадреналина и кортизола в организме», — добавил медик.

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Учащенный пульс может показывать проблемы в щитовидной железе, а также сообщать об анемии, болезнях сердца, отравлении угарным газом.

Кроме того, пульс может учащаться при перепадах атмосферного давления и при высокой облачности.