Здоровье 09 января 2024, 16:27 Врач Серебрянский посоветовал отказаться от употребления спиртных напитков во время изменения атмосферного давления

Читать 360tv в

Резкое изменение атмосферного давления может повлиять на артериальное давление у человека. Как правило, оно повышается в утренние и вечерние часы. Об этом RT сообщил врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

Также ухудшение самочувствия могут испытать люди, страдающие ишемической болезнью сердца. В период изменения атмосферного давления, по словам медика, следует воздержаться от употребления спиртных напитков и снизить физическую и психологическую нагрузку на организм.

Реклама

В это время стоит отказаться от слишком острых и соленых блюд и пить, преимущественно, чай с мелиссой, ромашкой или бергамотом.