09 января 2024, 16:27
Врач Серебрянский посоветовал отказаться от употребления спиртных напитков во время изменения атмосферного давления
Резкое изменение атмосферного давления может повлиять на артериальное давление у человека. Как правило, оно повышается в утренние и вечерние часы. Об этом RT сообщил врач-кардиолог Юрий Серебрянский.
Также ухудшение самочувствия могут испытать люди, страдающие ишемической болезнью сердца. В период изменения атмосферного давления, по словам медика, следует воздержаться от употребления спиртных напитков и снизить физическую и психологическую нагрузку на организм.
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В это время стоит отказаться от слишком острых и соленых блюд и пить, преимущественно, чай с мелиссой, ромашкой или бергамотом.
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