Здоровье 29 ноября 2023, 19:09 Врач Серебрянский: не стоит начинать закаливание зимой

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Закаливание путем обливания холодной водой не стоит начинать зимой из-за рисков заболеть гриппом. Об этом сообщил врач-терапевт Юрий Серебрянский сайту радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, правильнее начинать закаливание с середины-конца октября, к зиме организм человека должен быть уже окрепшим. Для неподготовленных людей обливание зимой чревато простудными инфекциями.

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Врач отметил, что альтернативой закаливанию могут стать вечерние прогулки с семьей и купание под прохладной водой дома.