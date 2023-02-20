20 февраля 2023, 16:01
Врач Серебренникова рассказала о серьезных последствиях недостатка сна у детей
Хронический недосып у детей впоследствии может грозить болезнью Альцгеймера или Паркинсона. Об этом рассказала врач Екатерина Серебренникова в беседе с РИА ФАН.
По словам специалиста, также дефицит сна у детей и подростков приводит к повышению утомляемости и снижению работоспособности. Кроме того, недостаток ночного отдыха может стать причиной тревожных состояний, что может негативно повлиять на успеваемость ребенка в школе.
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Врач отметила, что большинство родителей относятся к проблеме недосыпа детей несерьезно.
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