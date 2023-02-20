Здоровье 20 февраля 2023, 16:01 Врач Серебренникова рассказала о серьезных последствиях недостатка сна у детей

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Хронический недосып у детей впоследствии может грозить болезнью Альцгеймера или Паркинсона. Об этом рассказала врач Екатерина Серебренникова в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, также дефицит сна у детей и подростков приводит к повышению утомляемости и снижению работоспособности. Кроме того, недостаток ночного отдыха может стать причиной тревожных состояний, что может негативно повлиять на успеваемость ребенка в школе.

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Врач отметила, что большинство родителей относятся к проблеме недосыпа детей несерьезно.

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