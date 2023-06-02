Здоровье 02 июня 2023, 17:32 Врач Серебренникова объяснила, что кофе и сливочное масло полезны для здоровья

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Многие считают, что сливочное масло и кофе — это вредные для здоровья продукты, но это не так, если речь идет об определенных количествах. Об этом агентству «Прайм» рассказала рассказала врач общей практики Екатерина Серебренникова.

По ее словам, не стоит отказываться от кофе. Потому что напиток богат целым рядом полезных веществ. В частности, антиоксидантами, витаминами В1, В2, Е и РР, железом, кальцием, натрием, магнием и фосфором.

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«Этот напиток помогает организму противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний, таких, как рак или диабет», — добавила Серебренникова.

Как отметил «Мир 24», сливочное масло в умеренных количествах улучшает работу внутренних органов благодаря насыщенным жирным кислотам.

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