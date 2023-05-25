Здоровье 25 мая 2023, 18:51 Врач Серебренникова: аденовирус является возможным фактором развития пневмонии

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Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в разговоре с «Известиями» сообщила, что возможным фактором возникновения пневмонии может быть аденовирус.

Продолжительность инкубационного периода при аденовирусе составляет семь дней.

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«Аденовирус проникает в организм через слизистую глаз. Также „воротами“ для инфекции может стать ротоглотка и ЖКТ. Заразиться можно не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с больным и его продуктами жизнедеятельности», — процитировал Runews медика.

Чаще всего аденовирус поражает людей со слабым иммунитетом или детей до трех лет, добавила Серебренникова.