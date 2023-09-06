Здоровье 06 сентября 2023, 17:33 Врач Сенченко рассказал, что сырыми шампиньонами можно отравиться

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Отравление сырыми шампиньонами — это не слишком частое явление, но такое случается. Об этом Life рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко.

Он объяснил, что грибы могут выращивать на загрязненной почве, тогда они накапливают большое количество токсинов, что служит причиной отравления. Риск возрастает в несколько раз, если речь идет о лесных шампиньонах.

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«Термическая обработка грибов значительно снижает риск отравления за счет полного или частичного разрушения токсинов», — рассказал Илья Сенченко.

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