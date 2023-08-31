Здоровье 31 августа 2023, 16:14 Врач Сенченко назвал шум в ухе первым признаком отита

Читать 360tv в

Одними из главных признаков развивающегося отита становятся боль, заложенность или шум в ухе. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Илья Сенченко в беседе с Life.

По словам специалиста, запущенный воспалительный процесс может стать причиной разрыва барабанной перепонки, менингита и тромбоза сосудов. В некоторых случаях осложнения отита грозят летальным исходом.

Реклама

Врач отметил, что пик заболеваний приходится на осенне-зимне-весенний период.