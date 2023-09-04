Здоровье 04 сентября 2023, 17:36 Врач Семиченков: правильно подобранный стул станет профилактикой сколиоза у школьников

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Избежать заболеваний опорно-двигательного аппарата и развития сколиоза у школьников поможет правильно подобранный стул для ежедневных занятий. Об этом сообщил врач Павел Семиченков в беседе с Life.

По словам специалиста, бедра должны уверенно лежать на стуле, а стопы плотно упираться в пол. При этом плоскость рабочего стола должна быть на два-три пальца ниже нижнего края грудины ребенка.

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Врач также отметил, что школьникам важно устраивать небольшие перерывы в течение урока для выполнения легкой гимнастики.