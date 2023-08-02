Здоровье 02 августа 2023, 22:54 Врач Семенова заявила, что сахарозаменители могут повышать аппетит

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Сахарозаменители могут быть полезны для людей с сахарным диабетом, однако надо помнить о том, что они повышают аппетит. Такой информацией поделилась врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что сахарозаменители могут негативно влиять на здоровье кишечника и метаболизм. Также они повышают желание есть и резистентность к инсулину, уточнил сайт kp.ru.

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Заменители, обратила внимание Семенова, на вкус намного слаще обычного сахара. Когда они поступают в организм, мозг получает сигнал о скором притоке калорий. Однако этого не происходит, из-за чего сильно повышаетс аппетит.