Здоровье 16 ноября 2022, 13:14 Врач Семенов объяснил происхождение болей в спине по утрам Врач Семенов: боли в спине могут быть связаны с плохим кровообращением freepik

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Врач-невролог Сергей Семенов в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, с чем могут быть связаны боли в спине сразу после пробуждения.

По словам медика, такое происходит, чаще всего, из-за замедления кровообращения в позвоночнике во время сна, а также с недостаточным снабжением кислородом тканей в позвоночнике. Для того, чтобы такие боли не возникали, сразу после пробуждения необходимо сделать простейшие упражнения для спины, чтобы разогреть хребет.

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«Мышцы придут в тонус, станет полегче. Но если станет хуже, боль усилится — необходимо обратиться к врачу. Это может быть и грыжа, и стеноз», — добавил медик.

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Семенов предупредил, что при болях в спине не рекомендуется поднимать тяжелые предметы, при этом стоит укреплять мышечный корсет с помощью гиперэкстензии, плавания, подтягиваний.

«Смешно, но качайте ягодицы, они тоже отвечают за мышечный корсет, помогают держать позвоночник», — резюмировал невролог.