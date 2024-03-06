Здоровье 06 марта 2024, 17:47 Врач Семенов: не стоит делать рентген чаще раза в год без надобности

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Делать рентген необходимо в зависимости от производственной необходимости. Без надобности проводить эту процедуру не стоит, сообщил врач-рентгенолог в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, доктор может назначить исследования в виде КТ органов грудной клетки для конкретизации патологии. Кому-то процедуру назначают раз в год, кому-то — два раза. Этого не стоит бояться, поскольку сейчас все рентгенологические аппараты низкодозовые, сообщил «ФедералПресс».

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«Исследования могут проводить и чаще, это связано с клинической картиной. Однако без надобности этого делать не стоит, обязательно консультируйтесь с врачом», — отметил Семенов.