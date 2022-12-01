Здоровье 01 декабря 2022, 13:23 Врач Семенчук заявил, что семечки не могут спровоцировать воспаление аппендицита

Читать 360tv в

Врач УЗД Дмитрий Семенчук в разговоре с NEWS.ru заявил, что семечки и косточки, вопреки распространенному мнению, не могут спровоцировать воспаление аппендицита.

Кроме того, по словам специалиста, современная наука не удаляет придаток слепой кишки в качестве профилактики.

Реклама

«Аппендицит может и вообще не начаться никогда, это не детская болячка, тот самый шрам у всех искать не надо. Тем более искать возможность удалить аппендикс, как говорится, ради профилактики», — сообщил Семенчук.

Реклама

Медик также подчеркнул, что аппендицит не может носить характер хронического заболевания.