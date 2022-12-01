01 декабря 2022, 13:23
Врач Семенчук заявил, что семечки не могут спровоцировать воспаление аппендицита
Врач УЗД Дмитрий Семенчук в разговоре с NEWS.ru заявил, что семечки и косточки, вопреки распространенному мнению, не могут спровоцировать воспаление аппендицита.
Кроме того, по словам специалиста, современная наука не удаляет придаток слепой кишки в качестве профилактики.
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«Аппендицит может и вообще не начаться никогда, это не детская болячка, тот самый шрам у всех искать не надо. Тем более искать возможность удалить аппендикс, как говорится, ради профилактики», — сообщил Семенчук.
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Медик также подчеркнул, что аппендицит не может носить характер хронического заболевания.
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