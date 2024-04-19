Здоровье 19 апреля 2024, 10:36 Врач Щипицина связала головные боли весной с истощением запаса витаминов за зимнее время

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Чаще всего вялость и головные боли в весеннее время связаны с израсходованием запаса витаминов зимой. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.

Как пояснила медик, зима, в отличие от лета, не приносит человеку каких-то ярких источников микроэлементов, поэтому весной многие могут ощущать сонливость, раздражительность и апатию, написала «Москва.ру».

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Еще одной причиной головных болей может быть изменение давления, влияющее на сосуды, добавила медик.