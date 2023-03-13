Здоровье 13 марта 2023, 14:16 Врач Щербакова рассказала о главных причинах диабета

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Основными причинами развития диабета могут стать ожирение, нарушение чувствительности к инсулину и наследственная предрасположенность. Об этом рассказала врач-эндокринолог Лариса Щербакова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, малоподвижный образ жизни и отсутствие регулярных физических тренировок также способствуют возникновению диабета.

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Врач отметила, что людям с незначительным повышением уровня сахара может помочь диета и отказ от углеводов и сладкого.

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