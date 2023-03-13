13 марта 2023, 14:16
Врач Щербакова рассказала о главных причинах диабета
Основными причинами развития диабета могут стать ожирение, нарушение чувствительности к инсулину и наследственная предрасположенность. Об этом рассказала врач-эндокринолог Лариса Щербакова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, малоподвижный образ жизни и отсутствие регулярных физических тренировок также способствуют возникновению диабета.
Реклама
Врач отметила, что людям с незначительным повышением уровня сахара может помочь диета и отказ от углеводов и сладкого.
Реклама
Болезни
Питание
Врачи
Реклама
Реклама