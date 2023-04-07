07 апреля 2023, 12:59
Врач Щербакова: преддиабет может перейти в хронический диабет за 4 года
Чрезмерное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может привести к развитию хронического диабета. Об этом сообщила эндокринолог Лариса Щербакова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, при безответственном отношении к своему здоровью переход от преддиабета к диабету может произойти в течение четырех лет. Заболеванию в основном подвержены люди старше 35 лет и те, кто имеет избыточный вес.
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Врач отметила, что людям в группе риска необходимо заниматься спортом и следить за своим питанием.
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