Здоровье 07 апреля 2023, 12:59 Врач Щербакова: преддиабет может перейти в хронический диабет за 4 года

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Чрезмерное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может привести к развитию хронического диабета. Об этом сообщила эндокринолог Лариса Щербакова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при безответственном отношении к своему здоровью переход от преддиабета к диабету может произойти в течение четырех лет. Заболеванию в основном подвержены люди старше 35 лет и те, кто имеет избыточный вес.

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Врач отметила, что людям в группе риска необходимо заниматься спортом и следить за своим питанием.