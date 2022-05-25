Врач Щепеляев рассказал о вреде пыли

Врач Даниил Щепеляев рассказал, что пыль способна вызывать различные заболевания. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он уточнил, что пыль провоцирует бронхит, астму, фиброз легких, ХОБЛ, бронхоальвеолит и злокачественные заболевания. Первые четыре заболевания могут развиться, если у нее крупные частицы.

«Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований», — рассказал врач.

А если в составе присутствуют грибки, антибиотики или химические вещества, то есть риск появления бронхоальвеолитов или бронхиальной астмы.