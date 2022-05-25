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    25 мая 2022, 14:14

    Врач Щепеляев рассказал о вреде пыли

    Дарья Морозова

    Врач Даниил Щепеляев рассказал, что пыль способна вызывать различные заболевания. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он уточнил, что пыль провоцирует бронхит, астму, фиброз легких, ХОБЛ, бронхоальвеолит и злокачественные заболевания. Первые четыре заболевания могут развиться, если у нее крупные частицы.

    «Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований», — рассказал врач.

    А если в составе присутствуют грибки, антибиотики или химические вещества, то есть риск появления бронхоальвеолитов или бронхиальной астмы.