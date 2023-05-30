Здоровье 30 мая 2023, 12:23 Врач Щепеляев рассказал, какие симптомы указывают на заболевания печени Врач Щепеляев: при разных заболеваниях печени есть разная симптоматика

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Врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев в разговоре с «Народными Новостями» рассказал, какие симптомы указывают на заболевание печени. По словам медика, при заболеваниях этого органа у пациентов может желтеть кожа и слизистые оболочки.

«При разных заболеваниях есть разная симптоматика, и она по-разному начинается. Если брать гепатит С, то он длительное время никак не проявляет себя, и его симптоматика абсолютно не специфична», — добавил онкоиммунолог.

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Иногда о заболеваниях печени сообщают такие симптомы, как отеки конечностей, вздутие живота, кожный зуд, резкое похудение, стул черного оттенка. При болезнях, связанных с употреблением алкоголя, человек зачастую испытывает болевые ощущения в области печени сразу после выпитого спиртного напитка, добавил медик.