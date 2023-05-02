Реклама

Здоровье

02 мая 2023, 18:55

Врач Щепеляев: аллергию легко спутать с ОРВИ и краснухой

Читать 360tv в

С наступлением весны у людей обостряются симптомы аллергии. О том, с какими заболеваниями можно спутать аллергические реакции, рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News.

По словам специалиста, самым частым симптомом аллергии является чихание. Большинство пациентов принимают подобные проявления за ОРВИ и краснуху.

Реклама

Врач отметил, что главным отличием простудных заболеваний от сезонной аллергии является повышенная температура.

Болезни

Врачи

Реклама

Реклама