02 мая 2023, 18:55
Врач Щепеляев: аллергию легко спутать с ОРВИ и краснухой
С наступлением весны у людей обостряются симптомы аллергии. О том, с какими заболеваниями можно спутать аллергические реакции, рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с Nation News.
По словам специалиста, самым частым симптомом аллергии является чихание. Большинство пациентов принимают подобные проявления за ОРВИ и краснуху.
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Врач отметил, что главным отличием простудных заболеваний от сезонной аллергии является повышенная температура.
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