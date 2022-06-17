Врач Саволюк рассказала, какие ошибки в приготовлении окрошки допускают россияне

Многие люди очень любят есть окрошку в летний период. Однако некоторые неправильно готовят это блюдо, из-за чего делают его более вредным. Верный рецепт рассказала врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист подчеркнула, что в классический вариант окрошки добавляли только натуральные продукты. Например, в нее не добавляли вареную колбасу. Кроме того, по словам медика, в нее не стоит добавлять слишком большое количество картошки.

«Еще один серьезный источник быстрых углеводов в современной версии окрошки — это сладкий темный квас. Чаще всего его цвет обусловлен солодом и патокой в составе. А это сахар! И в большинстве торговых марок кваса еще есть и добавленный очищенный сахар», — отметила медик.

Саволюк посоветовала заменить темный квас на белый. Кроме того, в рецепт полезной окрошки стоит добавить больше зелени и овощей, а количество картошки снизить. При этом яйцо можно заменить на вяленую рыбу. Такой продукт добавляли в традиционный рецепт.