Здоровье 16 июня 2023, 13:53 Врач Савкина расскзаала, что во время маниюра в салоне можно заразиться стафилококком

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Врач-дерматовенеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина в разговоре с сайтом «Страсти» рассказала, что во время маникюра в салоне красоты можно заразиться стафилококком.

К наиболее частым стафилококковым инфекциям она отнесла кожные — фурункул, карбункул, а также пневмонию и сепсис. Заразиться можно в том случае, если на коже есть царапины, ссадины или порезы.

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«Инфицирование грибами бактериями может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм в салоне, при несоответствующей обработке инструментов, поверхностей», — отметила медик.

При посещении салонов и студий красоты врач порекомендовала заклеивать места с царапинами и порезами пластырем.