Здоровье 19 февраля 2024, 16:48 Врач Савицкая напомнила, что диспансеризация помогает обнаружить многие болезни на ранней стадии

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Главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в беседе с изданием pravda-nn.ru призвала россиян старше 18 лет проходить диспансеризацию каждый год.

По словам медика, регулярные обследования помогают выявлять многие болезни на ранних стадиях, а это означает, что и процесс лечения будет проходить гораздо эффективнее.

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«Во время диспансеризации можно бесплатно сделать маммографию, колоноскопию, ЭКГ, сдать анализы крови, проверить щитовидную железу, выяснить, нет ли онкологических заболеваний», — сообщила Савицкая.

С этого года в диспансеризацию также включили скрининг мужского и женского репродуктивного здоровья.