Здоровье 23 мая 2023, 19:33 Врач Савинов рассказал, почему нельзя попасть к узкопрофильному специалисту без терапевта Врач Савинов заявил, что возможность попасть к узкопрофильному медику ограничена законом

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Попасть к узкопрофильному специалисту без направления от терапевта нельзя из-за наличия соответствующего федерального закона. Такой информацией поделился главный врач Центральной городской больницы № 2 имени Миславского Константин Савинов, сообщил портал e1.ru.

Специалист пояснил, что из 10 пациентов, которые считают, что им нужна помощь узкого врача, действительно в ней нуждаются два-три. С другими проблемами можно справиться при посещении терапевта.

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Также обращаться к профильному врачу нужно после сдачи необходимых анализов и подготовить выписки с предыдущими историями заболеваний, написали «Народные новости».