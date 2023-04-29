Здоровье 29 апреля 2023, 00:15 Врач Савельева рассказала, каким людям необходима прививка от клещевого энцефалита Врач Савельева посоветовала всем здоровым людям прививаться от клещевого энцефалита

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Прививаться от клещевого энцефалита необходимо всем здоровым людям старше года, которые проживают на потенциально опасных территориях. Такой информацией поделилась старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, перед тем, как делать прививку, необходимо получить справку от врача. Без нее прививаться нельзя.

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Среди противопоказаний к вакцинации — острые воспалительные, простудные заболевания, обострение хронических болезней, аллергические реакции, написал Daily Moscow.