29 апреля 2023, 00:15
Врач Савельева рассказала, каким людям необходима прививка от клещевого энцефалита
Врач Савельева посоветовала всем здоровым людям прививаться от клещевого энцефалита
Прививаться от клещевого энцефалита необходимо всем здоровым людям старше года, которые проживают на потенциально опасных территориях. Такой информацией поделилась старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева, сообщило РИАМО.
По словам специалиста, перед тем, как делать прививку, необходимо получить справку от врача. Без нее прививаться нельзя.
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Среди противопоказаний к вакцинации — острые воспалительные, простудные заболевания, обострение хронических болезней, аллергические реакции, написал Daily Moscow.
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