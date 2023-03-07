07 марта 2023, 14:39
Врач Савельева рассказала, какие витамины опасно совмещать друг с другом
Одновременное употребление меди и цинка может грозить опасными последствиями для организма человека. Об этом сообщила врач высшей категории Олеся Савельева в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, совместный прием перечисленных витаминов может спровоцировать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
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Также не рекомендуется одновременно употреблять магний и кальций — эти витамины способны препятствовать усвоению друг друга в организме. Кроме того, не стоит смешивать зеленый чай с приемом железа из-за содержания в напитке дубильных веществ.
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